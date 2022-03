Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Fanny e Hogwarts nel nuovo poster IMAX del film

Continua l'ondata di materiali promozionali per il nuovo film della saga di Animali Fantastici, e dopo lo spot e il dietro le quinte de I Segreti di Silente, adesso arriva anche un nuovo poster IMAX.

Manca davvero pochissimo all'arrivo nelle sale di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, il nuovo capitolo della saga prequel di Harry Potter, e mentre attendiamo di scoprire quali siano davvero questi segreti anticipati dal titolo del film, e come se la caveranno Newt e gli altri protagonisti della storia, possiamo goderci i nuovi materiali promozionali che continuano ad arrivare dai canali ufficiali.

In questo caso si tratta del poster IMAX di Animali Fantastici 3, che mantiene lo schema di colori verde/arancione e ci mostra una fenice in volo verso Hogwarts. Non sappiamo ancora quale sarà il ruolo della mitica creatura nel film, ma sia questa che la scuola di magia sono state parte integrante della campagna promozionale finora.

Come si legge nella sinossi ufficiale del film: "Il professor Albus Silente (Jude Law) è a conoscenza dei piani del potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) per prendere il controllo del mondo magico. Non potendolo fermare da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosissima missione, dove incontreranno vecchie e nuove creature e si scontreranno con il sempre più numeroso gruppo di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, fino a quando Silente potrà restare in disparte?".