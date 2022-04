Animali Fantastici: I Segreti di Silente, tutte le domande a cui il film non ha risposto

I fan di Harry Potter si aspettavano che Animali Fantastici: I Segreti di Silente fornisse loro le risposte alle principali domande sorte dopo i primi due capitoli del franchise, tornando però a casa soddisfatti solo in parte: il film con Jude Law, infatti, ci ha lasciati con un bel po' di interrogativi ancora inevasi.

La prima, banale domanda riguarda la famiglia di Credence: il terzo film della saga ci mette infatti al corrente del fatto che il ragazzo sia il figlio di Aberforth, lasciandoci però nella totale ignoranza circa la figura di sua madre e, soprattutto, sul motivo per cui il fratello di Albus non sembri essersi prodigato così tanto per rintracciare almeno uno tra figlio e compagna, magari riuscendo ad evitare che il figlio finisse tra le fila di Grindelwald.

Sempre restando in orbita Credence, in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto Nagini: la ragazza ci è stata mostrata parecchio provata sul finale di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, per cui avrebbe magari avuto senso che si unisse alla squadra di Silente, giocando un ruolo più o meno importante nella redenzione del personaggio di Ezra Miller.

In tanti, inoltre, speravano che il film potesse fornirci una risposta su chi, tra Albus, Aberforth e Grindelwald, sia effettivamente il responsabile della morte di Ariana Silente; le ben note abilità di Queenie, infine, hanno spinto più di un fan a chiedersi come mai la nostra non provi a leggere la mente di Grindelwald per capirne le reali intenzioni (per quanto, in questo caso, sia piuttosto plausibile che il mago oscuro possa contare su delle eccellenti doti da occlumante).

E voi, cosa ne pensate? Speravate anche voi di ricevere risposta a queste o ad altre domande? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, nel frattempo, trovate la nostra recensione di Animali Fantastici: I Segreti di Silente.