Animali Fantastici: I Segreti di Silente, ecco i nuovi character poster ufficiali

Mentre siamo in attesa del nuovo trailer di Animali Fantastici 3, promesso da Jude Law per il prossimo 24 febbraio, Warner Bros. ha appena pubblicato moltissimi character poster ufficiali, che potete trovare nei post riportati in calce alla notizia, con tutti i personaggi principali del film.

Ci stiamo pian piano avvicinando alla release dell'attesissimo Animali Fantastici: I Segreti di Silente, in uscita in Italia il prossimo 13 aprile, quasi quattro anni dopo il precedente capitolo, I Crimini di Grindelwald. Quella de I Segreti di Silente, infatti, non è stata una produzione semplice, avendo dovuto affrontare la pandemia durante le riprese e il cambio in corsa di Johnny Deppy con Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald.

Ebbene, in seguito a mesi di lavorazione e attesa, finalmente la campagna marketing si è attivata e i fan di Harry Potter possono gioire. Così, dopo il primo trailer ufficiale di Animali Fantastici 3, oggi abbiamo modo di dare un'occhiata al look di tutti personaggi principali negli splendidi character poster pubblicati da Warner Bros.

Le foto sono divise in due tranche dedicate agli schieramenti di maghi al fianco di Silente e di Grindelwald. Tutte le immagini ci offrono un primo piano dei vari personaggi, accompagnato dalla scritta "La magia sta tornando" e dalla data d'uscita del film (13 aprile).

Tra i personaggi principali, da un lato possiamo vedere Silente (Jude Law), Newt Scamander (Eddie Redmayne) e Jacob (Dan Foglar), oltre agli altri coprotagonisti e ad una serie di simpatiche creature magiche al loro fianco. Dall'altro, invece, spiccano Grindelwald (Mads Mikkelsen) e Credence Barebone (Ezra Miller).

Infine, vi invitiamo a condividere nei commenti le vostre aspettative per Animali Fantastici: I Segreti di Silente e il vostro parere su questi poster.