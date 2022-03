Animali Fantastici: I Segreti di Silente, arrivano i nuovi poster!

Qualche tempo fa si era parlato di un possibile ritardo dell'uscita di Animali Fantastici 3. Per fortuna questa eventualità è stata scongiurata, e il film approderà nelle sale italiane a partire dal 13 Aprile. Adesso la Warner Bros ci regala dei nuovi poster, che troverete in fondo all'articolo!

Nelle bellissime locandine, che presentano alcuni dei protagonisti del film, troviamo il titolo accompagnato dalla frase "Return to the Magic". Secondo la pagina ufficiale della pellicola, infatti, "momenti magici sono dietro l'angolo", come riportato nella descrizione, perché Animali Fantastici 3 approderà in sala tra meno di un mese.

Questo capitolo dell'acclamata saga, diretto da David Yates, ci riporterà nello Wizarding World di inizio '900, dove Albus Silente (Law) e Gellert Grindelwald (Mikkelsen) si incontreranno ancora una volta. L'oscuro mago interpretato da Mads Mikkelsen farà infatti il suo ritorno in questo terzo film, dove avrà Newt Scamander alle calcagna, che tenterà di arrestarlo. Dal trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente sicuramente sembra prospettarsi un quadro interessante, e secondo molti assisteremo allo scontro decisivo tra il personaggio portato sullo schermo da Jude Law e Grindelwald. In tutto ciò vedremo anche il maldestro Jacob Kowalski che compie delle vere e proprie magie con una bacchetta: ma come è possibile? Potrete scoprirlo solo a partire dal 13 Aprile, quando il film arriverà in sala.