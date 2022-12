Animali Fantastici I Segreti di Silente arriva in tv: su Sky tutta la saga di Harry Potter

In attesa di scoprire se il franchise di Animali Fantastici è davvero morto, Sky ha annunciato la data di messa in onda dell'ultimo episodio uscito nelle sale, Animali Fantastici: I segreti di Silente, diretto ancora una volta dal veterano della saga David Yates.

Il film, che vede il professor Albus Silente (Jude Law) reclutare Newt Scamander (Eddie Redmayne) e la sua squadra di maghi e babbani per fermare il temibile Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), arriverà in prima tv lunedì 26 dicembre in esclusiva su Sky alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Nel cast, oltre ai già citati, anche Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner e Jessica Williams.

Ma non è tutto, perché per festeggiare questa grande prima visone, da venerdì 23 a sabato 31 dicembre Sky Cinema Family diventa Sky Cinema Harry Potter, un canale interamente dedicato al maghetto più amato del grande schermo, con gli 8 film della saga cinematografica di Harry Potter, nati dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling e interpretati sul grande schermo da Daniel Radcliffe, insieme a Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley, Alan Rickman in quelli del Professor Severus Piton e il compianto Robbie Coltrane, recentemente scomparso, in quelli di Hagrid.

Un regalo di Natale perfetto per tutti i fan del Wizarding World: che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!