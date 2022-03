Animali Fantastici: I Segreti di Silente, arriva Tom Felton... Ma non nel film!

Uno degli aspetti più affascinanti della serie di Animali Fantastici è senz'altro la possibilità di scoprire antefatti riguardanti personaggio conosciuti durante i film di Harry Potter e già in vita all'epoca delle avventure di Newt Scamander: un'operazione che, però, può valere per un Albus Silente... Non certo per Draco Malfoy!

Ambientato negli anni '20 del '900, infatti, il film che secondo le analisi del box-office potrebbe risultare il peggior Harry Potter di sempre ci materializza anni addietro gli eventi della saga scritta da J.K. Rowling, quando personaggi come lo stesso Harry o, appunto, il già citato Draco erano ancora piuttosto in là dall'essere concepiti.

Nonostante ciò, il rampollo di casa Malfoy è comunque pronto a fare il suo ingresso a gamba tesa nel franchise: in che modo? Presentando la premiere di Animali Fantastici: I Segreti di Silente! Prevista per il prossimo 29 marzo a Londra, infatti, la prima assoluta del terzo capitolo della saga di Animali Fantastici vedrà proprio il buon Tom Felton come host, stavolta (si spera) nelle più innocue vesti di sé stesso e non in quelle del figlio di Lucius e Narcissa.

Un modo come un altro per omaggiare un personaggio e un attore capaci di lasciare il segno nei cuori di milioni di fan. Nell'attesa della premiere, intanto, qui trovate i nuovi poster di Animali Fantastici: I Segreti di Silente.