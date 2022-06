Animali Fantastici I segreti di Silente arriva in digitale: guardate gratis i 10 minuti!

In attesa di scoprire il destino di Animali Fantastici 4, il terzo capitolo della saga spin-off di Harry Potter Animali Fantastici: I segreti di Silente sbarca in digitale, con i primi minuti disponibili gratuitamente.

Diretto da David Yates con protagonisti Eddie Redmayne e Jude Law, il nuovo film della saga creata da JK Rowling è già disponibile per l’acquisto e il noleggio sulle seguenti piattaforme: Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Inoltre, i primi dieci minuti di Animali Fantastici: I segreti di Silente sono disponibili gratuitamente online sul canale YouTube di Warner Bros, ma se volete potete riprodurli comodamente nel player che trovate in alto.

Nel terzo film della saga di Animali Fantastici, il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

Per altri approfondimenti ecco una nuova affascinante teoria su Animali Fantastici tra Credence, Voldemort e Silente e una possibile parentela...