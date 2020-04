Animali Fantastici, la saga cinematografica potrebbe terminare prima del previsto?

Mentre le riprese di Animali Fantastici 3 sono rinviate causa Coronavirus, sul web si discute sul futuro della saga prequel di Harry Potter, e sulla possibilità che i capitoli che la compongono possano essere in realtà meno del numero prestabilito.

Animali Fantastici 3 (di cui, onestamente, non vediamo l'ora di scoprire il titolo) potrebbe essere più determinante di quel che si pensi per il futuro della saga.



Prendendo sempre con le dovute pinze i rumor al riguardo, sembrerebbe che il successo (o meno) del terzo capitolo delle avventure di Newt Scamander indicherà a Warner Bros. la direzione da seguire con il franchise: ovvero se proseguire fino al quinto film, come stabilito in precedenza, o concludere tutto con il quarto.



In realtà, indipendentemente dalla fonte e dal rumor in sé, qui si parla di decisioni pratiche abbastanza standard.

È logico che se un titolo non si dimostra lucrativo, questo non venga portato avanti. Guardiamo a quanto accaduto con altre saghe come Divergent, che non ha mai visto realizzato il quarto e ultimo film, o Percy Jackson, che si è fermato appena al secondo capitolo.



E in un momento difficile e complicato come quello che stiamo vivendo - anche se per motivi ben diversi, ma che hanno un effetto tanto involontario quanto diretto anche su queste logiche - non sarebbe certo una sorpresa scoprire che uno studio come Warner Bros. possa farsi un paio di domande riguardo a un franchise che, a conti fatti, è stato meno remunerativo di quanto sperato, almeno finora.



E da qui anche le voci di un'eventuale apparizione di un personaggio di Harry Potter, la saga madre, nel terzo film, che in nessun modo sono state ancora avvalorate, ma che se dovessero rivelarsi vicine alla verità, farebbero sicuramente pensare.



Dovesse quindi terminare prima la saga di Animali Fantastici, non si esclude l'idea di una miniserie sequel su HBO Max, almeno stando sempre al flusso di rumor, ma a quel punto chissà quali altri opzioni e alternative si presenterebbero (perché non uno spin-off sui Malandrini?).



Ad ogni modo, prima di fasciarci la testa, aspettiamo di vedere quali magie e incantesimi ha ancora in serbo per noi il Wizarding World con Animali Fantastici 3, che dite?