Animali Fantastici: ecco quando Warner Bros prenderà una decisione sul capitolo 4!

Animali Fantastici I Segreti di Silente sta andando male al box office negli Stati Uniti, e dopo un'apertura nel primo weekend addirittura inferiore a quella poco soddisfacente del precedente episodio I crimini di Grindelwald, il futuro della saga di JK Rowling è a rischio.

Ora, mentre Animali Fantastici 3 è stato già superato a Sonic 2, che ha riconquistato il primo posto della classifica degli incassi in appena tre giorni dal debutto del film del Wizarding World, The Wrap riporta che potrebbero essere necessarie diverse settimane, se non addirittura mesi, prima che la Warner Bros. prenda una decisione definitiva sul futuro di Animali fantastici 4. Come sappiamo inizialmente la saga venne annunciata come una storia in cinque capitoli, ma adesso lo studio si ritrova a dover scegliere se rinnovare oppure cancellare il franchise di Animali fantastici durante il periodo di transizione a Warner Bros. Discovery, la nuova società nata dalla fusione tra WarnerMedia e Discovery.

Tuttavia, la speranza è che - anche se il franchise di Animali fantastici dovesse terminare prima del previsto - è altamente probabile che lo studio continuerà a produrre altri spin-off del mondo di Harry Potter. Nel pezzo di The Wrap, si scrive infatti: "La Warner ha ancora diverse settimane, se non mesi, davanti a sé per decidere il destino del franchise di Animali fantastici, una delle tante scelte che lo studio dovrà fare in questi tempi di transizione di Warner Bros. Discovery sotto la guida del CEO David Zaslav. Ma anche se la spina di Animali Fantastici verrà staccata, la società non ridimensionerà i propri piani per il mondo magico di Harry Potter".

Nei mesi scorsi, vi ricordiamo, si era parlato di una possibile serie tv di Harry Potter per HBO Max: che sia questo il futuro della saga? Staremo a vedere.