Animali Fantastici, nessun piano per un quarto e quinto film: il franchise è morto?

Dopo il clamoroso flop di Animali Fantastici 3, Variety sembra confermare che la Warner Bros. non ha attualmente nessun piano per realizzare il quarto e quinto capitolo del franchise di J.K. Rowling che dovevano chiudere la narrazione culminando con lo scontro definitivo tra Silente e Grindelwald. Il franchise sembra sia stato messo in pausa.

Animali fantastici: I segreti di Silente, sequel della serie spin-off di Harry Potter dal budget di 200 milioni di dollari, rappresenta un'anomalia nell'universo narrativo di J.K. Rowling. Con soli 405 milioni di dollari di incasso al botteghino mondiale, è il primo film del franchise - su un totale di 11 - a recuperare a malapena le spese.

Il fatto che il franchise di Animali Fantastici stia avendo un rendimento decrescente dopo tre soli film è particolarmente doloroso, non solo per la Rowling, che aveva immaginato la storia dei prequel come un franchise di cinque film, ma anche per la Warner Bros. che ha scommesso molto sul presupposto che tutto ciò che riguarda Hogwarts avrebbe fatto faville al botteghino, indipendentemente dal fatto che Harry, Ron ed Hermione fossero o meno coinvolti nelle avventure che si svolgono sul grande schermo.

Eppure non è stato così. Sebbene il secondo capitolo, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, non abbia del tutto sbancato con 654 milioni di dollari al box-office, la sua performance non esaltante ha messo in discussione il futuro di Newt Scamander - il protagonista interpretato da Eddie Redmayne - e del franchise. Le vendite dei biglietti sono diminuite del 20% rispetto al primo Animali Fantastici del 2016, che aveva incassato più di 800 milioni di dollari a livello globale.

In più, non esisteva ancora una sceneggiatura per il quarto e quinto capitolo nell'aprile 2022, perché i produttori esecutivi di Warner volevano prima vedere la performance al box-office di I Segreti di Silente.

A meno che il team di Animali Fantastici non riesca a riportare tutti sul set nei prossimi sei mesi - e sembra improbabile, visto che non esiste ancora una sceneggiatura - il quarto film non uscirà prima del 2025. C'è stato un intervallo più lungo tra il secondo e il terzo film, usciti a quattro anni di distanza l'uno dall'altro, ma il fandom di Harry Potter non sta certo ringiovanendo. Questo è un problema, soprattutto perché gli spin-off non stanno attirando nuovi fan, come dimostrano le vendite sempre più basse dei biglietti a ogni capitolo.

Data la scarsa accoglienza dei tre film esistenti, non sorprende che la Warner Bros. non abbia ancora chiarito se il quarto e il quinto film di Animali Fantastici saranno completati come previsto. Ma questa sorta di limbo in cui è precipitato il franchise è ancora più inaspettato se si considera che Harry Potter è stato indicato come uno dei due franchise di punta (l'altro è quello della DC Comics) per la strategia della Warner Bros. al cinema, in un momento storico in cui i film ad alto budget regnano sovrani al botteghino.