Animali Fantastici, parla Mads Mikkelsen: 'Johnny Depp ha fatto un lavoro magistrale'

Dopo i primi annunci Mads Mikkelsen aveva negato sornione il suo coinvolgimento in Animali Fantastici 3 per sostituire Johnny Depp nei panni del villain Grindelwald, ma con l'arrivo della conferma ufficiale l'attore danese ha rilasciato anche la prima intervista.

Parlando delle differenze che i fan di Harry Potter e Animali Fantastici possono aspettarsi tra il suo Grindelwald e quello di Johnny Depp, Mads Mikkelsen ha dichiarato:

"Beh, sarò io ad interpretare questo nuovo Grindelwald, quindi questa è una differenza!", ha scherzato l'attore, per poi farsi serio. "No, in realtà questa è la parte difficile. Ci stiamo ancora lavorando. Ci deve essere un ponte tra quello che ha fatto Johnny e quello che farò. E allo stesso tempo, devo anche riuscire a fare mio il ruolo. Ma dobbiamo trovare alcuni dei collegamenti alla versione precedente del personaggio e costruire dei ponti in modo che non si stacchi completamente da ciò che Johnny aveva già magistralmente ottenuto".

A Mikkelsen è stato anche chiesto delle circostanze non convenzionali che lo hanno portato all'ambito ruolo di Animali Fantastici 3, ovvero la disputa legale tra Johnny Depp e Amber Heard. "Dal punto di vista del lavoro, è ovviamente super interessante per me", ha detto Mikkelsen. "È anche scioccante che sia arrivato dopo quello che è successo, che è una cosa semplicemente molto triste. Auguro il meglio a entrambi. Queste sono circostanze tristi. Spero che entrambi possano tornare in sella molto presto".

Animali Fantastici 3 è attualmente in produzione e ha una data di uscita fissata al 14 luglio 2022. Tuttavia, non è chiaro quanti film siano ancora rimasti alla serie, considerando quanto male il secondo capitolo sia stato ricevuto. Ad ogni modo, sarà interessante vedere cosa farà Mikkelsen con questo ruolo, considerato la sua bravura specialmente nei panni dei cattivi.