Animali Fantastici non strega il box office: peggior debutto per I segreti di Silente

Il futuro della saga di Animali Fantastici è in bilico e secondo i rapporti Warner Bros. non è convintissima di voler realizzare anche il quarto e il quinto capitolo annunciati originariamente, e adesso i numeri del debutto al box office di I segreti di Silente di certo non aiuteranno la causa.

Nel giorno d'apertura - venerdì 15 aprile - il terzo film della saga creata da JK Rowling ha infatti incassato 'solo' 20 milioni di dollari e le stime aggiustate parlano di 40 milioni di dollari totali per il primo week-end: si tratta di una cifra aggiustata a ribasso rispetto alle analisi delle scorse settimane - che parlavano di un debutto da 44 milioni di dollari, che equivarrebbe a quello di Uncharted della Sony a febbraio - ma comunque di molto inferiore rispetto a quella de I crimini di Grindelwald, il cui debutto nel mercato domestico nel 2018 era già stato considerato deludente con $62 milioni di dollari (il primo capitolo della saga, Animali Fantastici e dove trovarli, nel 2016 aveva aperto con $74 milioni: un tracollo).

A peggiorare la situazione i numeri del budget, dato che esattamente come il suo precedessore Animali fantastici 3 è costato $200 milioni di dollari, e un'apertura così debole nel mercato nord-americano farà tremare le gambe allo studio. Senza contare che nel giro di pochi giorni le sale saranno occupate inevitabilmente da Doctor Strange nel Multiverso della Follia, le cui previsioni più che rosee sembrerebbero essere addirittura dorate. Animali Fantastici 3 può comunque consolarsi col primo posto della classifica del botteghino, nella quale è seguito da Sonic 2 (al secondo posto con $26,5 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana) e The Lost City (al terzo posto con un quarto fine settimana da $5,8 milioni), due film Paramount Pictures.

