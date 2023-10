Animali Fantastici non doveva avere 5 film? 'L'annuncio di JK Rowling fu una sorpresa'

La saga di Animali Fantastici è ferma, neanche il regista sa quando e se riprenderanno i lavori, ma secondo una recente intervista, l’annuncio che Animali Fantastici avrebbe avuto un totale di 5 film, fu totalmente improvvisato.

David Yates, regista della saga e degli ultimi film di Harry Potter, in un’intervista a total film ha parlato del futuro di Animali Fantastici e delle idee iniziali sulla lunghezza effettiva della saga:

“Siamo tutti molto orgogliosi di Animali Fantastici: I segreti di Silente e del momento in cui il mondo l’ha potuto vedere. Avevamo bisogno di fermarci, fare una pausa e prendercela comoda. L'idea che ci sarebbero stati cinque film è stata una sorpresa per la maggior parte di noi. Jo (J.K. Rowling) ne ha parlato spontaneamente, durante una proiezione stampa. Nessuno ci aveva detto che sarebbero stati cinque, ci eravamo impegnati con il primo. Sono sicuro che prima o poi torneremo. Ma sì, non ho parlato con Jo, non ho parlato con il produttore David Heyman, non ho parlato con la Warner Bros. Ci stiamo solo prendendo una pausa. E va bene così.”

Sembra quindi che la saga fosse cominciata con il primo capitolo di Animali Fantastici e che nessuno avesse idea che J.K Rowling aveva teorizzato ben 5 film totali. Ma considerato il mezzo flop del terzo capitolo (qui trovate la nostra recensione di Animali Fantastici: I segreti di Silente), non è escluso, anzi è molto probabile, che un quarto film della saga non veda mai la luce.