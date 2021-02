Animali Fantastici, il nome di Newt Scamander appare nei film di Harry Potter: ecco quando

Delle tante critiche rivolte ad Animali Fantastici (dopo il secondo film in particolar modo) ben poche sono riferite a Newt Scamander: il personaggio di Eddie Redmayne è riuscito tutto sommato a guadagnarsi le simpatie di buona parte del fandom, che già aveva avuto modo di familiarizzare con il suo nome durante la saga di Harry Potter.

Scamander, come tutti sanno, è infatti l'autore del libro che dà il titolo alla serie di film di cui è protagonista, quell'Animali Fantastici e Dove Trovarli presente sin dal primo libro di J.K. Rowling tra i libri di testo di Harry, Ron e Hermione a Hogwarts.

I più attenti ai dettagli, però, potrebbero aver notato un'ulteriore strizzatina d'occhio al protagonista di Animali Fantastici durante i film con Daniel Radcliffe: il nome del nostro eroe, infatti, compariva già in bella vista durante Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. Quando? Naturalmente durante una scena in cui potesse facilmente confondersi fra decine di altri nomi: la scritta Newt Scamander appare infatti durante un'inquadratura della Mappa del Malandrino, presumibilmente come easter egg rivolto a quei fan che già avessero familiarità con quegli elementi della saga letteraria non presenti in quella cinematografica.

Vi eravate accorti di questo piccolo dettaglio? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Newt, intanto, pare che il nostro Eddie Redmayne abbia rischiato di interpretare Voldemort nei film di Harry Potter.