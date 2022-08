Animali Fantastici, Mads Mikkelsen spiazza: 'Johnny Depp potrebbe tornare'

Affermazioni che hanno del clamoroso dal Sarajevo Film Festival, dove Mad Mikkelsen è stato insignito del Premio Onorario. L'attore ha rotto per la prima volta il silenzio su Animali Fantastici, spiegando come avesse dubbi sulla sostituzione di Johnny Depp nei panni di Grindelwald. E poi sgancia la bomba: "Potrebbe tornare".

Continua un rapida ascesa la riabilitazione di Johnny Depp dopo la vittoria al processo contro l’ex moglie, mentre Amber Heard si perpara in Appello licenziando il vecchio team legale e ricorrendo al Primo Emendamento. Notizia recentissima, l’ultima su una serie di progetti annunciati, Johnny Depp tornerà alla regia dopo 25 anni per un film co-prodotto assieme ad Al Pacino.



Ma non si tratta dell’unico progetto in cui potrebbe tornare. Mads Mikkelsen, recatosi al sarajevo Film Festival per un premio onorario, ha parlato per la prima volta della spinosa questione della sua sostituzione nel ruolo di Grindelwald al posto di Depp. Anticipando possibili, clamorosi ripensamenti di Warner.



Queste le sue parole: "Quella scelta fu molto intimidatoria. Ovviamente, ora il corso è cambiato: ha vinto la causa in tribunale, quindi vediamo se torna. Potrebbe tornare. Sono un grande fan di Johnny. Penso che sia un attore straordinario, penso che abbia fatto un lavoro fantastico. Detto questo, non ho potuto copiarlo. Non c'era alcun modo in cui potessi semplicemente copiarlo, perché il suo Grindelwald era semplicemente inarrivabile. Sarebbe stato un suicidio creativo”.



L’attore ha poi concluso: “Quindi, abbiamo dovuto inventare qualcos'altro, qualcosa che fosse mio, e costruire un ponte tra lui e me. Quindi, sì, è stato intimidatorio in questo senso, per me: ero preoccupato. I suoi fan erano molto, molto dolci, ma erano anche molto testardi. Non interagivo molto con loro, ma potevo capire perché avevano il cuore spezzato".



Nonostante il franchise in perdita di Animali Fantastici, rivorreste Depp nel ruolo? Ditecelo nei commenti!