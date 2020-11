Animali fantastici, Jude Law rimane entusiasta:'Felice d'interpretare Silente'

La saga di Animali Fantastici non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori. Dopo le polemiche legate alla dichiarazioni transfobiche di J.K. Rowling e l'allontanamento di Johnny Depp dopo la sconfitta nel processo di Londra contro il The Sun, sono arrivate le dichiarazioni di Jude Law, che non sembra aver perso l'entusiasmo.

"Sono così felice di far parte di questo team e sono così felice d'interpretare questo personaggio. Sembra che ogni giorno che facciamo questi film, ci sia una tale benedizione. E c'è anche un tale senso di benessere, suppongo sia riverenza, perché occupano un posto speciale per così tante persone. Hai il cuore e la vita delle persone. Non mi sono mai sentito così in questo lavoro. La responsabilità che ne deriva. Ma è anche una cosa bellissima, è come ricevere un manufatto davvero prezioso o qualcosa di cui ti devi occupare, magari ripulire un po'" ha dichiarato l'interprete del giovane Albus Silente.



Warner Bros. ha rilasciato una dichiarazione sull'addio di Johnny Depp al franchise:"Johnny Depp lascerà il franchise di Animali Fantastici. Ringraziamo Johnny per il suo lavoro nei film fino ad oggi. Animali Fantastici 3 è attualmente in produzione e il ruolo di Gellert Grindelwald verrà riformulato. Il film debutterà nelle sale di tutto il mondo nell'estate del 2022".

Dopo le critiche per la scelta di Depp nel ruolo di Grindelwald, J.K. Rowling aveva difeso la scelta:"Quando Johnny Depp è stato scelto per il ruolo di Grindelwald ho pensato che sarebbe stato meraviglioso in quella parte. Tuttavia, più o meno durante le riprese del suo cameo nel primo film sulla stampa erano apparse storie che preoccupavano profondamente me e tutte le persone coinvolte da vicino nel franchise. Personalmente l'incapacità di parlarne apertamente con i fan è stato difficile, frustrante e a volte doloroso. Tuttavia sono stati presi accordi per proteggere la privacy di due persone ed entrambi hanno espresso il desiderio di andare avanti con le loro vite, devono essere rispettati. Sulla base della nostra comprensione delle circostanze, io e i registi non solo siamo a nostro agio per il casting originale ma siamo sinceramente felici che Johnny interpreti un personaggio principale nel film".



