Animali Fantastici: Jude Law e la chiacchierata con J.K. Rowling per il ruolo di Silente

Uno dei ruoli più iconici interpretati da Jude Law nel corso della sua lunga e fortunata carriera è senza dubbio quello del giovane Albus Silente ne Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald. Durante una recente video intervista con Vanity Fair, Law ha parlato della sua carriera e si è soffermato anche sul ruolo di Silente e la sua emozione.

"Ho letto ai miei figli Harry Potter, li ho portati a vedere i film e ho adorato Animali Fantastici E Dove Trovarli. Non ricordo quando, ma all'improvviso qualcuno mi disse 'Oh sai, cercano un Silente'. Ho seguito il percorso dei provini ed era una cosa che non facevo da un po' di tempo, è stato divertente da fare perché volevo accertarmi di essere perfetto per il ruolo. Non volevo fosse un tassello d'aggiungere alla collezione, perché esiste una grande responsabilità nell'interpretare Albus Silente".



Ovviamente uno dei momenti più emozionanti è stato l'incontro con l'autrice di quell'universo incredibile, J.K. Rowling:"Uno dei momenti più belli della preparazione è stato collaborare con J.K. Rowling. Ho trascorso un pomeriggio insieme a lei durante il quale mi ha raccontato tutta la storia di questo incredibile personaggio. Arrivò nella stanza con del tè, portava dei tacchi altissimi. Ad un certo punto mi disse 'Ok, se non ti dispiace preferire alzarmi'. Rimase in piedi per circa tre ore, parlando e parlando, facendo avanti e indietro. Le parole sembravano prendere vita mentre uscivano dalla sua bocca. Io ero seduto lì a prendere appunti su questo personaggio che ho potuto sfruttare poco per I crimini di Grindelwald. L'anno prossimo ne gireremo un altro e si scoprirà di più".

E poi la magia d'interpretare un personaggio di questo tipo, Albus Silente:"C'è qualcosa di meraviglioso nell'impersonare qualcuno con un potere magico. Sto cercando di capire come potrebbe essere. Ma c'è anche qualcosa di doloroso in Albus, qualcosa di triste; è un personaggio letterario semplicemente bellissimo ed è un privilegio potergli dare vita".

Lo scorso anno J.K. Rowling parlò del legame tra Grindelwald e Silente. Nel 2019 Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald uscì in home-video nel mese di marzo.