Animali Fantastici: J.K. Rowling sta già lavorando allo script del terzo film!

Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald deve ancora arrivare nelle sale cinematografche - l'uscita è prevista per novembre 2018 - ma la Rowling, donna dalla "penna magica", sta già lavorando allo script del terzo film della nuova saga. La notizia contiene spoiler sui libri di Harry Potter.

Il magico mondo che ha dato i natali a Harry Potter e che ci ha fatto sognare per tanti anni sta animandosi di nuovi e straordinari personaggi, che abbiamo imparato ad amare già nel primo Animali Fantastici e Dove Trovarli.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald segnerà ulteriormente la nuova saga (prequel di Harry Potter), facendoci vedere per la prima volta la giovinezza dell'amatissimo personaggio di Albus Silente, interpretato da Jude Law.

Per chi non lo ricordasse, il rapporto tra Grindelwald (mago oscuro potenzialmente pericoloso tanto quanto Voldemort), e Silente ha portato Albus a vivere uno dei momenti più tragici della sua vita: la morte della sorella, Ariana. Non solo, pare che - nelle intenzioni della Rowling - l'amicizia tra i due maghi fosse anche qualcosa di più, almeno dal punto di vista di Silente, che sappiamo essere omosessuale.

Le ultime interviste rilasciate dalla Rowling sul lavoro in qualità di sceneggiatrice a questo nuovo franchise magico si sono concentrate sulla collaborazione con la Warner Bros. e con David Yates, il regista: "La Warner Bros. e David Yates, il regista, mi hanno sempre permesso di dire la mia, anche se non era necessariamente l'ultima parola. Questo accade a tutti i produttori: il nostro input viene preso sul serio, ma è davvero uno sforzo collaborativo. Il regista è, in definitiva, responsabile di tutto ciò che si vede sullo schermo."

La Rowling ha anche rivelato che, appena finirà lo script di Animali Fantastici 3, si metterà a l lavoro su un nuovo libro per ragazzi, non a tema Potter, però:

"Dopo scriverò un altro libro per bambini. Ci lavoro da sei anni ed è arrivato il momento di metterlo su carta."