Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, svelata l'edizione estesa del film?

Il secondo capitolo della saga di Animali Fantastici è approdato lo scorso novembre nelle sale, suscitando diversi dibattiti tra gli appassionati dei romanzi di J.K. Rowling, delusi da domande senza risposta e da diversi errori di continuity. Quesiti che, con la presunta edizione estesa del film, potrebbero finalmente essere chiariti.

AGGIORNAMENTO: Warner Bros. ha ufficialmente annunciato l'arrivo dell'Extended Cut di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald. In territorio statunitense, il film arriverà in 4K, Blu-ray, DVD e Digital HD a partire dal prossimo 15 febbraio. Combo Pack e Special Edition verranno invece distribuite il successivo 12 marzo, con sette minuti di scene tagliate, un commento audio del regista di David Yates e oltre un'ora di contenuti speciali!



Il rumor ha origine sul forum di Blu-ray.com. In uno dei thread del sito, dedicato appunto al fantasy diretto da David Yates, un utente ha postato un'interessante cover, che ritrae i protagonisti principali del film: Newt Scamander, Albus Silente e, ovviamente, Gellert Grindelwald.

A destare scalpore è però la parte superiore di suddetta cover, in cui possiamo leggere il contenuto di questa presunto packaging in alta definizione del film. Troviamo quindi il lungometraggio in formato 4K Ultra HD, il Blu-ray classico, la versione digitale e... (sorpresa) l'edizione estesa del film! È inoltre interessante notare come, basandoci sempre sulle parole dell'utente, questa particolare Extended Cut sarebbe unicamente fruibile attraverso la versione digitale del film, scaricabile quindi su dispositivi "smart", quali smart TV, notebook, smartphone e tablet.

Se venisse ufficialmente annunciata, i fan della serie (e gli spettatori occasionali) del film potranno forse chiarire quei dubbi e quelle svolte narrative, che tanto avevano fatto discutere nei giorni successivi all'uscita del film nelle sale. Nello specifico, ci riferiamo al ruolo di Nagini nel corso della storia, alla vera identità di Credence e alla complessa relazione tra Gellert e Albus, così come a tante altre perplessità suscitate dopo la visione.

Diretto da David Yates, veterano della saga dopo essersi occupato della regia di 4 film basati sul franchise di Harry Potter e di due della serie di Animali Fantastici, il film è stato distribuito nelle sale statunitensi lo scorso 16 novembre. Il cast vanta la presenza di numerosi e talentuosi interpreti, qui di nuovo alle prese con i meandri di un mondo magico sempre più incontrollabile: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, Jude Law e Johnny Depp.