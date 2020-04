Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, a sorpresa Canale 5 anticipa la prima TV

Mediaset aveva promesso l'imminente arrivo della messa in onda di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, secondo capitolo della saga cinematografica scritta da J.K. Rowling e diretta da David Yates, e con una nota a sorpresa la compagnia è arrivata in queste ultime ore a rivelarci il dove e quando della trasmissione del film

Si legge nel breve comunicato: "Con grande anticipo rispetto ai tempi abituali d'uscita sulle televisioni free, Mediaset è riuscita a regalare ai propri spettatori una grande super prima visione: il film Animali fantastici - I crimini di Grindelwald". L'azienda è infatti riuscita a ottenere i diritti prima del previsto, potendo mandare già in onda il prossimo 20 aprile il secondo capitolo della pentalogia con protagonisti Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law e Katherine Waterton.



Mediaset si dice "orgogliosa di poter offrire un titolo tanto importante e attesissimo dagli appassionati in un momento d'isolamento come quello che stiamo vivendo". Il cambio di palinsesto lascia dunque slittare l'annunciata trasmissione dell'intera saga de Il Signore degli Anelli al prossimo lunedì 27 aprile, con l'arrivo de La Compagnia dell'Anello.



