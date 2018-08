Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald sarà un film 'più sensuale' parola di regista

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald arriverà in sala a fine anno e Collider ha pubblicato un'intervista a David Yates nella qualee il regista spiega tantissimi dettagli sul film con protagonista Eddie Redmayne.

Dalla personalità spumeggiante del giovane Silente di Jude Law fino al ritorno a Hogwarts, fino alle relazioni sentimentali dei protagonisti, ecco tutto quello che dobbiamo sapere su Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald. Quando Collider ha chiesto a Yates della trama e dei temi sociali trattati nel suo film, e di tutto quel che dobbiamo aspettarci ha detto:

"La sceneggiatura è una sintesi molto interessante tra una sorta di thriller politico e una storia d'amore. Quindi è una fusione di generi, se vogliamo. È pieno di trame e toni diversi e la sfida è sempre quella di combinare tutte queste storie in una sola. Per quanto riguarda i temi d'attualità, diciamo che, stai realizzando un film, alla fine, non puoi fare a meno di essere sensibile al mondo circostante. Ti influenza ogni singolo giorno. Siamo tutti consapevoli di ciò che sta accadendo nel mondo intorno a noi, ma i temi che trattiamo sono universali, archetipici e senza tempo. Riguardano i valori di tolleranza e comprensione, la celebrazione della diversità.

Nella pellicola vediamo Silente da giovane ed è un vero ribelle. È un personaggio molto complicato, tutt'altro che perfetto. È di sicuro un insegnante ispiratore, tutti gli allievi lo amano, ma come sempre, essendo Silente, è un meraviglioso manipolatore e ha questa incredibile capacità di manovrare le persone che le porta spesso ad imbarcarsi in situazioni in cui potrebbero non voler essere coinvolte. Jude (Law) porta freschezza e sensualità al personaggio: è meraviglioso e carismatico nel ruolo.

Beh, in termini di contesto per ciò che riguarda l'universo di Jo (Rowling), questo è un film molto più sensuale. Non c'era praticamente nulla che riguardasse i temi della sensualità o della sessualità in nessuno dei film di Potter e nemmeno nel primo film di Animali Fantastici. Questo è un film un po' più sensuale, perché è una storia d'amore. C'è una sensazione che rimanda alla sensualità tra i personaggi, ed è adorabile, in realtà. Sembra che tutto stia crescendo e diventando un po' più sofisticato.Comunque, per farla breve, il film gira moltissimo intorno alla tematica dell'amore.

Inserire Hogwarts è stato qualcosa che è avvenuto piano, piano, con l'evoluzione della narrazione. Dovevamo inserire Silente e quindi il modo migliore per farlo era tornare alla scuola di Magia e Stregoneria. La troveremo nel 1927 e sarà sullo schermo per circa dieci minuti."

La sinossi: "Alla fine del primo film, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) viene catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), con l’aiuto di Newt Scamander (Eddie Redmayne). Tuttavia, come aveva minacciato di fare, Grindelwald riesce a fuggire dalla detenzione e inizia a radunare i suoi seguaci, la maggior parte dei quali sono ignari delle sue vere intenzioni: riunire dei maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander, che accetta di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si sarebbero prospettati. Si creano divisioni, l’amore e la lealtà vengono messi a dura prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre più diviso. Il film presenta un cast corale guidato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo, Poppy Corby-Tuech, con Jude Law e Johnny Depp."