Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, rivelato il punteggio di Rotten Tomatoes

Dopo le prime anteprime internazionali e le prime recensioni della critica, è stato rivelato il punteggio raggiunto da Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald su Rotten Tomatoes.

La pellicola nuovamente scritta da J.K. Rowling e diretta da David Yates ha ottenuto un punteggio iniziale sul noto aggregatore di recensioni del 56%, ma con un attesa del pubblico del 98%. Il voto medio dato al film si aggira intorno al 6.3 su 10, estrapolato dal parere finale di 27 recensioni finora pubblicate. 14 di queste sono infatti positive, mentre le restanti 13 sono più tiepide nei confronti del sequel in uscita la settimana prossima nelle sale di tutto il mondo. Ricordiamo che il responso per il film precedente, Animali Fantastici e Dove Trovarli aveva totalizzato un punteggio del 74%, che finora era stato quello più basso raggiunto dalla saga, considerato che il più alto, ottenuto da Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, era stato del 96%. su queste pagine potete consultare i primi pareri della critica su Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, in attesa di leggere anche la nostra recensione.

Il film è la seconda di cinque nuove avventure cinematografiche ambientate nel mondo di Harry Potter. Il film vede la partecipazione di Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamandar e di Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Ezra Miller. Oltre a loro anche Claudia Kim, Zoe Kravitz, Callum Turner e Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald e Jude Law in quello di Silente.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è diretto da David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling. Il film è prodotto da David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram, e arriverà in Italia dal 15 novembre.