Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald - previsioni d'incasso oltre i 65 milioni

Deadline ha riportato la notizia che Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald dovrebbe attestarsi, nel week end d'apertura, tra i 65 e i 75 milioni di dollari d'incasso.

Il secondo film dedicato alle avventure di Newt Scamander (interpretato de Eddie Redmayne) e della sua banda di amici un po' particolare (altre due streghe e un babbano) porterà i nostri eroi del mondo creato da J.K. Rowling in quel di Parigi, dove andranno alla ricerca di un certo Obscuriale che conosciamo bene, Credence.

Lui infatti, personaggio interpretato da Ezra Miller nel primo film, non solo è sopravvissuto all'attacco degli Auror del MACUSA alla fine del primo capitolo, ma adesso è partito per cercare di comprendere meglio quali siano le sue origini e perché (presumibilmente), sia sopravvissuto fino all'età che ha (dal momento che, nel primo film, Scamander spiega che gli obscuriali non arrivano nemmeno a 10 anni, in genere...)

Oltre a ciò vedremo comparire per la prima volta la versione giovane di Albus Silente, interpretata da Jude Law che sembra essersi calato magistralmente nel ruolo. Lui, come spesso accade al personaggio nei libri di Harry Potter, riuscirà a convincere Newt ad aiutarlo in un'impresa che per lui è difficile da compiere a causa delle implicazioni emotive (e vedremo poi perché), che la caratterizzano: trovare e sconfiggere il suo ex amico e mago oscuro Gellert Grindelwald, a cui da il volto Johnny Depp. Non ci resta dunque che attendere l'arrivo di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald in sala, a partire dal prossimo 15 novembre.