Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, nuovo poster ufficiale e durata del film

Mentre attendiamo impazientemente l'uscita nelle sale dell'attesissimo Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald di David Yates, scritto ancora una volta da J.K. Rowling, la Warner Bros ha rilasciato online un nuovo poster ufficiale del film, rivelandone anche la run time definitiva.

Rispetto ad Animali Fantastici e dove trovarli, I Crimini di Grindelwald durerà appena un minuto di più, esattamente 134 minuti, compresi i titoli di coda. 2 ore e 14 minuti di magia in compagnia di Newt Scamander (Eddie Redmayne) e dei suoi compagni, impegnati a fermare il pericoloso mago oscuro che dà il nome al film.





n questa seconda pellicola Grindelwald è sfuggito alla custodia del MACUSA e da quel momento ha proseguito la ricerca di ulteriori seguaci per il perseguimento della sua causa: far prevalere i maghi a scapito degli esseri non magici. L’unico mago che potrebbe essere in grado di fermarlo è quello che un tempo riteneva essere il suo più caro amico, Albus Silente. Quest’ultimo, tuttavia, avrà bisogno di aiuto da colui che già in passato ha ostacolato Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander. Assieme a Newt si uniranno nuovamente Queenie e Tina Goldstein nella prossima avventura, così come ritornerà anche il non magico (babbano) Jacob. La missione contro il villain testerà la loro lealtà in un mondo magico che diventa ancora più diviso e pericoloso.

Diretto da David Yates e sceneggiato dalla stessa J.K. Rowling, in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ritroveremo Eddie Redmayne (Newt Scamander), Alison Sudol(Queenie Goldstein), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Ezra Miller(Credence) e Johnny Depp (Gellert Grindelwald). A dare corpo e voce ad un giovane Albus Silente sarà Jude Law. Tra le new entry troveremo anche Zoë Kravitz (Leta Lestrange), vista in una breve sequenza del primo capitolo, Callum Turner (Theseus Scamander), Brontis Jodorowsky (Nicolas Flamel) e Claudia Kim(Nagini).

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald arriverà nelle sale italiane il 15 novembre 2018.