Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, novità, dichiarazioni e tante foto da EW!

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald arriva in sala il 15 novembre prossimo e adesso, per la prima volta Johnny Depp parla delle critiche alla sua presenza nel film. Inoltre, possiamo mostrarvi le foto esclusive di Entertainment Weekly e anche la copertina del giornale in uscita. Eddie Redmayne poi, ha spiegato che...

"La sceneggiatura è piena di mille sfaccettature, le storie sono straordinariamente intricate, come sa fare Jo. Esattamente come le connessioni che ci sono in Harry Potter. E poi c'è un twist incredibile, una cosa che mi ha fatto letteralmente rimanere a bocca aperta. non me lo aspettavo assolutamente!" ha detto l'interprete del personaggio di Newt Scamander, protagonista del film.

Tanto per tenerci ancora più sulle spine... Per quanto riguarda invece il coinvolgimento di Johnny Depp nel franchise (criticato perché accusato, durante le riprese e ancor prima, di violenza domestica nei confronti della ex moglie Amber Heard), l'attore ha detto:

"Sarò onesto con voi, mi sono sentito in colpa perché J.K. Rowling ha dovuto fronteggiare tute i sentimenti delle persone sulla scelta del mio casting e sulla volontà di mantenere il punto. mi è dispiaciuto tanto che fosse lei a doversi caricare tutto sule spalle. Ma alla fine, c'è una vera controversia. E resta il fatto che sono stato falsamente accusato, motivo per il quale sono in causa con il quotidiano Sun per diffamazione per aver ripetuto più volte false accuse. J.K. ha visto le prove di quanto affermo e quindi sa che sono stato falsamente accusato e questo è il motivo per cui mi ha difeso pubblicamente Lei non prende le cose alla leggera. Non si sarebbe esposta se non fosse stata certa di conoscere la verità. E questo è quanto."

Infine, in galleria ecco a voi le immagini che, come queste dichiarazioni, sono tutte parte del grande articolo di Entertainment Weekly dedicato a questa seconda avventura nel mondo magico (anni prima di Harry Potter), di Animali Fantastici. In sala dal 15 novembre prossimo.

Diretto dal regista David Yates, al comando anche del primo film e delle ultime quattro pellicole di Harry Potter, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald vede un cast formato da Eddie Redmayne (Newt Scamander), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Ezra Miller (Credence) e Johnny Depp (Gellert Grindelwald), Jude Law (Albus Silente), Zoë Kravitz (Leta Lestrange), Callum Turner (Theseus Scamander) e Brontis Jodorowsky (Nicolas Flamel).

In Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, il mago oscuro Gellert Grindelwald è sfuggito alla custodia del MACUSA facendo fede alla promessa fatta in fase di cattura alla Madama Presidente. Successivamente ha continuato a perseguire il suo intento iniziale: la ricerca di seguaci per far prevalere la comunità dei maghi a scapito ddi quella babbana. L’unico mago che potrebbe essere in grado di fermarlo è quello che un tempo riteneva essere il suo più caro amico, Albus Silente. Quest’ultimo, tuttavia, avrà bisogno di aiuto da colui che già in passato ha ostacolato Grindelwald, scoprendo chi si celava sotto la falsa identità che ricopriva al MACUSA. È il suo ex studente Newt Scamander il quale, con Queenie e Tina Goldstein e con il no-mag Jacob, si imbarcheranno in una pericolosissima nuova avventura che li porterà in Europa, a Parigi per la precisione. Ma non tutto andrà per il verso giusto...