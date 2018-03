Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, a Novembre la sceneggiatura del film

La casa editrice statunitenseha da poco annunciato che lo script originale di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald , scritto da, verrà pubblicato negli Stati Uniti e in Canda lo stesso giorno in cui uscirà nelle sale cinematografiche, il. L’annuncio è stato seguito anche da

Era già capitato con il primo capitolo dello spin-off di Harry Potter, evento che ha segnato il debutto alla sceneggiatura dell’autrice che ha partorito il Wizarding World. L’uscita de I Crimini di Grindelwald ripeterà la scelta effettuata in passato con la pubblicazione del libro che conterrà lo script della scrittrice britannica, in veste qui anche di produttrice della pellicola. La copertina che vedrete nei rispettivi tweet in basso non è altro che una versione provvisoria, utile solamente per l’annuncio della data di uscita del libro. In attesa di notizie da parte della Adriano Salani Editore per la traduzione in lingua italiana, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per non perdere i prossimi aggiornamenti sulla seconda avventura del magizoologo Newt Scamander.

In Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald Grindelwald è sfuggito alla custodia del MACUSA e da quel momento ha proseguito la ricerca di ulteriori seguaci per il perseguimento della sua causa: far prevalere i maghi a scapito degli esseri non magici. L’unico mago che potrebbe essere in grado di fermarlo è quello che un tempo riteneva essere il suo più caro amico, Albus Silente. Quest’ultimo, tuttavia, avrà bisogno di aiuto da colui che già in passato ha ostacolato Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander. Assieme a Newt si uniranno nuovamente Queenie e Tina Goldstein nella prossima avventura, così come ritornerà anche il non magico (babbano) Jacob. La missione contro il villain testerà la loro lealtà in un mondo magico che diventa ancora più diviso e pericoloso.

Diretto da David Yates e sceneggiato dall’autrice che ha dato vita alla saga del mago più famoso al mondo, J.K. Rowling, in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ritroveremo Eddie Redmayne (Newt Scamander), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Ezra Miller (Credence) e Johnny Depp (Gellert Grindelwald). A dare corpo e voce ad un giovane Albus Silente troveremo Jude Law. Tra i nuovi ingressi ci saranno anche Zoë Kravitz (Leta Lestrange), vista in una breve sequenza del primo capitolo, Callum Turner (Theseus Scamander) e Brontis Jodorowsky (Nicolas Flamel).

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald uscirà nelle sale italiane il 15 novembre 2018.