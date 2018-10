Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, Newt e Jacob in una nuova immagine

Dalle pagine di USA Today è stata pubblicata una nuova immagine ufficiale di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, in arrivo nelle sale a metà novembre.

Nell’immagine vediamo raffigurati i personaggi di Newt Scamander e Jacob Kowalski, interpretati rispettivamente dal Premio Oscar Eddie Redmayne e da Dan Fogler; proprio quest’ultimo, sempre dalla pagine del magazine, ha dichiarato qualcosa in più sul suo personaggio e sul film in uscita: “Il suo cuore è semplicemente più grande della sua stazza. Questo è un film epico e gigantesco, e ci sono questi momenti adorabili tra questi fratelli che si aiutano a vicenda. I buoni vengono messi alla prova, mentre i cattivi stanno emergendo e cercheranno di far loro il campo di battaglia”.

Nel sequel Grindelwald è sfuggito alla custodia del MACUSA e da quel momento ha proseguito la ricerca di ulteriori seguaci per il perseguimento della sua causa: far prevalere i maghi a scapito degli esseri non magici. L’unico mago che potrebbe essere in grado di fermarlo è quello che un tempo riteneva essere il suo più caro amico, Albus Silente. Quest’ultimo, tuttavia, avrà bisogno di aiuto da colui che già in passato ha ostacolato Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander. Assieme a Newt si uniranno nuovamente Queenie e Tina Goldstein nella prossima avventura, così come ritornerà anche il non magico (babbano) Jacob. La missione contro il villain testerà la loro lealtà in un mondo magico che diventa ancora più diviso e pericoloso.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald sarà diretto David Yates e sceneggiato dalla stessa J.K. Rowling, per un uscita italiana prevista per il 15 novembre 2018.