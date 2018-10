Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald: J.K. Rowling parla dei sequel

J.K. Rowling, la mente e la penna dietro ai franchise di Potter e di Animali Fantastici ha deciso di dire qualcosa riguardo i prossimi film che fanno parte di questo nuovo filone con protagonista Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander.

Ecco dunque cosa ha rivelato la scrittrice delle prossime avventure dei maghi, parlando con Entertainment Weekly:

"Come per i libri di Harry Potter, è tutto programmato. L'ho già detto quando abbiamo annunciato l'uscita dei cinque film. Naturalmente è sempre possibile che alcuni dettagli cambino lungo il percorso, ma l'arco narrativo della storia è quello. È stata un'incredibile opportunità questa, di raccontare parti del passato del mondo magico che non sono mai entrate nei libri originali. Penso in particolare a un personaggio che i fan saranno sorpresi di incontrare in questo film."

Inoltre la Rowling, parlando del terzo film, dice che gli spettatori verranno portati in luoghi sconosciuti...

"È davvero troppo presto per rovinare tutto con delle anticipazioni. Quello che posso dire è che ci sposteremo almeno in una nuova città nel prossimo film, forse addirittura due, e voglio spostarmi fuori dall'Europa e dal Nord America. Tuttavia per sapere altro dovrete aspettare e vedere."

La sinossi: "J.K. Rowling ha scritto la sceneggiatura del film, che è ambientato nel 1927, pochi mesi dopo che Newt ha contribuito a svelare la falsa identità sotto la quale si nascondeva il famigerato mago oscuro Gellert Grindelwald, catturato poi dal MACUSA. Tuttavia, come aveva promesso alla Madama Presidente, Grindelwald è riuscito a scappare e ha raccolto ancora più seguaci per la sua causa, quella di elevare lo status dei maghi al di sopra di quello di tutti gli esseri non-magici. L'unico che potrebbe essere in grado di fermarlo è il mago che un tempo era il suo più caro amico, Albus Silente. Ma Albus, interpretato da Jude Law, avrà bisogno dell'aiuto del mago che un tempo aveva già ostacolato Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander. L'avventura riunisce Newt con Tina, Queenie e Jacob, ma la sua missione metterà alla prova la loro lealtà mentre affrontano nuovi pericoli in un mondo magico sempre più pericoloso e diviso."

Animali Fantastici: I Crimini Grindelwald esce nelle sale il 15 novembre 2018.

Diretto da David Yates, Animali fantastici 2 vede nel cast: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp, Ezra Miller, Jude Law, Zoë Kravitz, Callum Turner, David Sakurai, Claudia Kim, Brontis Jodorowsky, Wolf Roth, Victoria Yeates, Derek Riddell, Poppy Corby-Tuech e Cornell S. John.