Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, in arrivo domani il final trailer ufficiale

Per la gioia di tutti i PotterVerse dipendenti, la Warner Bros ha quest'oggi annunciato via social, tramite un video, l'arrivo nella giornata di domani di un final trailer ufficiale dell'attesissimo Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, atteso sequel diretto da David Yates e scritto nuovamente da J.K. Rowling.

Come viene comunicato dalla produzione, il trailer verrà presentato questa sera in anteprima a un evento dedicato ai fan in programma a New York, mentre domani verrà condiviso in rete, non è chiaro se anche nella sua versione italiana.



Il seguito di Animali Fantastici e Dove trovarli, intitolato I Crimini di Grindelwald riporterà ancora una volta il pubblico nel mondo di Harry Potter creato da J. K. Rowling. Mentre il primo film era ambientato a New York City, questo sequel avrà luogo principalmente a Parigi e lascerà evolvere la storia dello scontro tra Silente e Grindelwald, che verrà poi approfondita nel restanti tre film dell'annunciata pentalogia cinematografica.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald vedrà nel cast Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp, Ezra Miller, Jude Law, Zoë Kravitz, Callum Turner, David Sakurai, Claudia Kim, Brontis Jodorowsky, Wolf Roth, Victoria Yeates, Derek Riddell, Poppy Corby-Tuech e Cornell S. John, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 15 novembre.