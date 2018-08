Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald è il film più atteso di questo autunno!

A sette anni dall'uscita di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, il magico mondo creato da J.K. Rowling continua a raccogliere un enorme successo tra i fan: un sondaggio condotto da Fandango ha indicato Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald come il film più atteso di questo autunno.

La top 5 include anche Bohemian Rhapsody, pellicola dedicata ai Queen che vede Rami Malek nei panni di Freddy Mercury; Venom, film incentrato sul famoso villain di Spider-Man; Ralph Spacca Internet, sequel del film d'animazione Disney Ralph Spaccatutto; e l'atteso remake di A Star is Born diretto da Bradley Cooper nel quale l'attore recita al fianco di Lady Gaga.

Eddie Redmayne, protagonista della saga di Animali Fantastici, si aggiudica il terzo posto come attore più atteso, dietro solo a Rami Malek (Bohemian Rhapsody) e Tom Hardy (Venom).

Ecco la lista completa dei risultati del sondaggio:

FILM PIU' ATTESO DI QUESTO AUTUNNO

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald

Bohemian Rhapsody

Venom

Ralph Breaks the Internet

A Star is Born

ATTRICI PIU' ATTESE

Lady Gaga (A Star Is Born)

Cate Blanchett (The House with a Clock in Its Walls)

Jamie Lee Curtis (Halloween)

Keira Knightley (Colette, Lo Schiaccianoci e i quattro regni)

Claire Foy (Quello che non uccide, Il Primo Uomo)

ATTORI PIU' ATTESI

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Tom Hardy (Venom)

Eddie Redmayne (Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Michael B. Jordan (Creed II)

DUO DI ATTORI PIU' ATTESO

Bradley Cooper & Lady Gaga (A Star is Born)

Tiffany Haddish & Kevin Hart (Night School)

Ryan Gosling & Claire Foy (Il Primo Uomo)

Blake Lively & Anna Kendrick (A Simple Favor)

Jamie Lee Curtis & Nick Castle as Michael Myers (Halloween)

FILM HORROR PIU' ATTESI

Halloween

The Predator

The Nun

Suspiria

Overlord

FILM PER FAMIGLIE PIU' ATTESI

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald

Ralph Spacca Internet

Il Grinch

The House with a Clock in Its Walls

Lo Schiaccianoci e i quattro regni