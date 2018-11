Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, ecco il nuovo super trailer internazionale

È online il nuovo trailer internazionale della nuova pellicola sceneggiata da J.K. Rowling e facente parte del franchise spinoff di Harry Potter, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald.

In Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald il personaggio interpretato da Eddie Redmayne, Newt Scamander, si troverà ad affrontare un grande pericolo quando Albus Silente (interpretato da Jude Law), lo chiamerà e gli chiederà di partire alla ricerca del mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp), sfuggito - come peraltro aveva promesso alla Madama presidente - alla custodia del MACUSA di New York.

Quando il film ricomincerà, come ci hanno spiegato le notizie uscite nel corso degli ultimi mesi, Newt è nel bel mezzo del grande successo commerciale riscosso dal suo libro, Animali Fantastici e Dove Trovarli. Poiché l'uomo non è particolarmente avvezzo a stare al centro dell'attenzione, probabilmente accetterà di buon grado l'invito del suo ex insegnante, Albus Silente. Un invito che, in realtà, è una vera e propria missione, peraltro molto pericolosa. Gellert Grindelwald infatti, non solo è incredibilmente potente, ma il suo piano è quello di dominare sui babbani, di far cioè prevalere il mondo dei maghi su quello dei non maghi e vedremo se e come i nostri eroi riusciranno a scongiurare il pericolo imminente.

La cosa interessante di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è che vedremo molti dei personaggi che nei libri di Harry Potter sono stati citati ma che non abbiamo mai visto impersonati da attori nella saga principale. Un esempio è la Maledictus Nagini, che abbiamo visto, sì, in Harry Potter, ma solamente sotto forma di serpente. Come sapete invece, qui la vedremo in carne, ossa e trasformazione. Inoltre ci sarà Nicolas Flamel, l'inventore della Pietra Filosofale, e anche lui abbiamo visto brevemente in qualche ripresa nei trailer.

E, a proposito di trailer, ecco a voi quello internazionale pubblicato - presumibilmente - per il mercato orientale. In questo video ci sono alcune immagine inedite e dei momenti davvero avvincenti, come quello in cui il personaggio di Queenie si trova faccia a faccia con Grindelwald! Date un'occhiata e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald arriva in sala mercoledì prossimo, il 15 novembre.