Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, concluso il casting per Laurena Kama!

L'attrice Barbé-Brown (Legends) apparirà nel sequel di Animali Fantastici,; l'esclusiva è stata riportata da Heroic Hollywood. Attenzione agli spoiler!

Secondo diversi addetti ai lavori, Barbé-Brown apparirà nel film nel ruolo di Laurena Kama, la prima moglie di Corvus Lestrange e madre di Leta Lestrange, interpretata da Zoe Kravitz. Il sequel, ambientato a Parigi, in Francia, ci presenta il ritorno di Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander mentre si imbarca nel suo ultimo viaggio, affiancato dal professore di Hogwarts, Albus Silente (Jude Law).

I fan di Harry Potter hanno recentemente notato un potenziale spoiler nel trailer teaser del film, che mostrava un albero genealogico, quello di Corvus Lestrange, che sembrava rivelare che il personaggio della Kravitz, sarebbe addirittura la sorellastra di Credence Barebone (Ezra Miller). Questo, alla fine, collegherebbe i nuovi personaggi del franchise di Animali Fantastici alla serie originale di film di Harry Potter - in particolare a Bellatrix Lestrange - sebbene non sia chiaro come Bellatrix possa essere effettivamente imparentata con Leta e Credence.

Diretto da David Yates, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald vede un cast formato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp, Ezra Miller, Jude Law, e Zoë Kravitz. La pellicola arriverà in sala a fine 2018.

J.K. Rowling, la famosissima autrice della saga di Harry Potter, ha scritto la sceneggiatura del film, che inizia nel 1927, pochi mesi dopo che Newt ha contribuito a svelare l'identità e a catturare, il famigerato mago oscuro Gellert Grindelwald. Tuttavia, come aveva promesso, Grindelwald è riuscito a fuggire e ha raccolto più seguaci per la sua causa, elevando i maghi al di sopra di tutti gli esseri non magici. L'unico che potrebbe essere in grado di fermarlo è il mago che un tempo chiamava il suo più caro amico, Albus Silente. Ma il professore avrà bisogno dell'aiuto del mago che un tempo aveva ostacolato Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander per riuscire nell'impresa. L'avventura riunisce Newt con Tina, e Queenie con Jacob, ma la sua missione metterà alla prova la loro lealtà, mentre affrontano nuovi pericoli in un mondo magico sempre più pericoloso e diviso.