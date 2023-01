Animali Fantastici, il franchise è morto? Eddie Redmayne: 'Al momento non ci sono piani'

Dopo un inizio tutto sommato incoraggiante, il franchise di Animali Fantastici sembra proprio essersi arenato: I Crimini di Grindelwald prima e I Segreti di Silente poi hanno completamente affossato l'interesse dei fan per i film ambientati nell'universo di Harry Potter, e stando a Eddie Redmayne pare che Warner stessa ne sia consapevole.

Già nei mesi scorsi Redmayne aveva parlato della possibilità di un quarto film di Animali Fantastici, ammettendo di non essere al corrente di piani della produzione al riguardo: l'attore premio Oscar è tornato proprio in queste ore ad affrontare l'argomento, ribadendo di non aver ancora ricevuto notizie in merito.

"Voglio dire, al momento non c'è nulla di cui io sia al corrente. Quindi, per quel che ne so, ora come ora non ci sono piani" sono state le parole della star di The Danish Girl e La Teoria del Tutto. Nulla vieta a Warner Bros. Discovery di tornare sui suoi passi in futuro, naturalmente: gli stravolgimenti all'interno della società e il vistoso calo d'interesse per la saga in occasione dell'uscita del suo terzo capitolo, però, non lasciano ben sperare.

E voi, cosa ne pensate? Credete che Animali Fantastici meriti un'altra possibilità? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sul futuro di Animali Fantastici.