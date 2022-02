Animali Fantastici, i fan sul poster con Ezra Miller: 'Sembra Piton con il balsamo'

I nuovi poster ufficiali di Animali Fantastici 3 ci hanno ricordato ancora una volta l'imminente arrivo del terzo film della saga spin-off di Harry Potter, in uscita in sala il prossimo aprile. Tra la curiosità di alcuni e le critiche preventive di altri, però, c'è un fattore che non è proprio riuscito a passare inosservato.

Stiamo parlando del look di Ezra Miller: il Credence Barebone (o Aurelius Silente?) interpretato dalla star di Justice League si è infatti mostrato in un'inedita versione dai capelli lunghi diventata immediatamente oggetto dell'ironia di parte dei fan del franchise.

Sui social, in queste ore, non è infatti raro imbattersi in commenti come: "È Piton con il balsamo", "È Piton che ascolta gli Asking Alexandria", "Questo è solo Piton che ha imparato a usare la piastra". Insomma, come avrete capito, buona parte dei commenti sul look che Ezra Miller sfoggerà in Animali Faantastici: I Segreti di Silente si basa sull'innegabile somiglianza con l'indimenticato professore di Pozioni della saga di Harry Potter.

La speranza, comunque, è che questo cambio di look coincida anche con un'evoluzione del personaggio che possa finalmente mettere tutti d'accordo! E voi, che giudizio avete sul percorso di Credence? Diteci la vostra nei commenti! Le precedenti foto di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, intanto, ci avevano mostrato Newt e Theseus.