Animali Fantastici: Eddie Redmayne vorrebbe il ritorno di un noto personaggio della saga

Eddie Redmayne nel corso della promozione del nuovo capitolo del franchise di Animali Fantastici, ha rivelato quale personaggio vorrebbe veder tornare nella saga.

Intervistato nel corso della consueta promozione del film, l’attore Premio Oscar ha rivelato che non vedrebbe l’ora che il personaggio di Rubeus Hagrid partecipasse a uno dei sequel del nuovo franchise di Animali Fantastici: “Hagrid, senza dubbio. E segretamente spero che a un certo punto, magari se continuo a ripeterlo a sufficienza a J.K. Rowling, un piccolo Hagrid potrebbe pure arrivare”.

Anche l’attrice Katherine Waterston è d’accordo con il collega: “Nella timeline sarebbe un ragazzino, sì”. Eddie Redmayne: “Probabile. Non ci avevo pensato, lui è abbastanza vecchio”. Waterston: “Credo potrebbe funzionare”.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è la seconda di cinque nuove avventure cinematografiche ambientate nel mondo di Harry Potter. Il film vede la partecipazione di Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamandar e di Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Ezra Miller. Oltre a loro anche Claudia Kim, Zoe Kravitz, Callum Turner e Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald e Jude Law in quello di Silente. Qui sotto la sinossi ufficiale:

"Alla fine del primo film, il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Depp) è stato catturato dal MACUSA (Magical Congress of the United States of America) grazie all'aiuto fondamentale di Newt Scamander. Ma quando riuscirà a fuggire, Grindelwald inizierà a radunare seguaci per portare a termine il suo piano, condurre i maghi purosangue a governare su tutti gli esseri non-magici. Nel tentativo di contrastarlo, Albus Dumbledore (Law) arruola il suo ex studente Newt Scamander, che accetta di aiutarlo completamente ignaro dei pericoli che lo attendono."

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è diretto da David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling. Il film è prodotto da David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram, e arriverà in Italia dal 15 novembre.