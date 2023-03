Animali Fantastici, Eddie Redmayne fu scelto da J.K Rowling per il ruolo!

Animali Fantastici e dove trovarli ha segnato, inevitabilmente, l'inizio di un nuovo ciclo al cinema per l'universo di J.K Rowling. Dopo che per tanti anni Daniel Radcliffe era stato il protagonista perfetto ora il mondo di Newt Scamander aveva bisogno di un nuovo volto.

A quanto pare la scelta di J.K Rowling era caduta immediatamente su Eddie Redmayne tanto da spingere la produzione a non aprire neanche i casting per cercare un possibile interprete. Sembra che l'autrice, fin dal primo momento avesse avuto in mente l'attore vincitore del premio Oscar per La Teoria del tutto, vedendo nel suo modo di recitare, nel suo volto e nella sua attitudine l'interprete perfetto per vestire i panni del giovane Newt Scamander.

Non è stata la prima volta che l'attore è stato vicino al mondo del celebre maghetto. Infatti Eddie Redmayne fu vicinissimo ad interpretare Voldemort nella saga principale. All'epoca 20enne si ritrovò tra i papabili candidati per interpretare il ruolo di Tom Riddle, giovane Voldemort che compare in varie scene della saga sempre attraverso dei flashback. La scelta della Rowling di avere Redmayne nel ruolo di Newt l'ha portata ad interfacciarsi più volte direttamente con l'attore che ha potuto scoprire qualcosa di più riguardo il passato del personaggio e il suo carattere.

L'idea di realizzare dei film sul personaggio è arrivata da un libro scritto dallo stesso Newt Scamander che viene nominato nella saga di Harry Potter. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!