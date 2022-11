Animali Fantastici: Eddie Redmayne ebbe un'intuizione geniale e improvvisò una scena

Eddie Redmayne è stato al centro della saga di Animali Fantastici per ben tre pellicole e chissà quando arriverà la conferma di un Animali Fantastici 4, dato che la storia deve ancora concludersi. Nel corso di una lunga intervista concessa a Vanity Fair, l'attore ha raccontato diversi episodi e di come sia stato libero di improvvisare sul set.

Parlando del periodo in cui ha interpretato Newt Scamander nella saga prequel di Harry Potter, Redmayne ha raccontato di come una volta abbia improvvisato un modo per rendere la lavorazione al film più semplice per se stesso. A quanto pare, ha magicamente evitato di bagnarsi per tutta la durata del film.

"Ci è stata concessa molta libertà. Ricordo che un giorno il mio personaggio si trovava nella sua valigetta e c'era una creatura, il Thunderbird, che quando è stressato fa piovere. E avrei dovuto rimanere inzuppato. Dissi a David Yates, il regista: 'Se mi inzuppo, va bene, ma rimarrò bagnato per il resto del film'. E lui: 'Oh sì, è un problema'. Eravamo all'inizio e non sapevo quanto mi fosse concesso come attore e pensavo: 'Non sarebbe possibile poter trasformare la mia bacchetta in una specie di ombrello invisibile'".

Nell'universo di Harry Potter ci sono diversi incantesimi che permettono ai maghi di uscire da situazioni magiche difficili. Un incantesimo che funga da ombrello non è certo da escludere ed è stata sicuramente una soluzione molto intelligente per evitare il problema di rimanere bagnato fradicio per tutto il film. Sebbene Redmayne avrebbe accettato di bagnarsi se gli fosse stato richiesto, visto che è un professionista, la soluzione da lui suggerita è stata sicuramente una scelta migliore per tutte le persone coinvolte. Il regista David Yates si è dimostrato favorevole a questa soluzione, come ha dichiarato Redmayne:

"Mi ha detto: 'Sì, perfetto, facciamo così'. Si poteva vedere il risultato con gli effetti visivi e dire: 'Oh, ok!'. In tutta questa esperienza, David, il nostro regista, ci ha permesso di contribuire".

Dopo il flop di Animali Fantastici 3, la Warner sta temporeggiando in attesa di capire cosa fare di questa saga prequel mai particolarmente apprezzata dai fan di Harry Potter.