Animali Fantastici, dov'era Aurelius Silente durante la saga di Harry Potter?

La rivelazione a sorpresa venuta fuori sul finale di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ha causato un bel mal di testa (di stupore o rabbia che sia) a buona parte dei fan di Harry Potter: com'è possibile che nel corso di sette libri e otto film Aurelius Silente non sia mai stato nominato?

Cerchiamo di fare ordine nella questione analizzando le ipotesi più probabili. In primis: Albus Silente ha sempre saputo dell'esistenza di questo quarto fratello o ne era egli stesso all'oscuro? Entrambe le ipotesi presentano delle contraddizioni: risulta difficile, infatti, pensare che dopo gli eventi de I Crimini di Grindelwald l'ex-preside di Hogwarts non sia venuto a conoscenza della cosa (su questo auspichiamo di vederci chiaro dopo Animali Fantastici 3).

Che Silente abbia taciuto su Aurelius non è invece impensabile, visto quanto poco l'abbiamo visto parlare della sua famiglia nel corso dei libri: decisamente poco probabile, però, è che la cosa sia sfuggita alla malefica penna di Rita Skeeter, riuscita addirittura a risalire al rapporto tra Silente e Grindelwald e alla tragica fine di Ariana.

Difficile credere anche che Aurelius fosse ancora vivo durante gli eventi narrati nella saga di Harry Potter: la Rowling non avrebbe avuto motivo di omettere il personaggio (soprattutto nell'ottica di un settimo libro incentrato quasi interamente sulla famiglia Silente), e probabilmente gli avrebbe concesso almeno un'apparizione come per Aberforth. Che il ragazzo sia dunque morto, magari, proprio durante la battaglia tra suo fratello e Grindelwald? Ipotesi plausibile, visto anche quanto poco viene approfondito lo scontro nel corso dei libri, ma la domanda resta la stessa: perché non concedergli almeno una menzione?

Arriviamo allora alle ultime due ipotesi: possiamo infatti immaginare che Aurelius sia il frutto di una relazione extra-coniugale di Percival Silente (impresa ardua, però, credere che qualcuno possa trovare la forza di procreare durante una reclusione ad Azkaban) oppure quella ad oggi più ventilata dai fan stessi, e cioè che tutto ciò che abbiamo visto e sentito sul finale dell'ultimo Animali Fantastici sia nient'altro che l'ennesimo inganno di Grindelwald, e che quindi Aurelius non abbia nulla a che fare con la famiglia Silente.

Insomma, il Wizarding World si è messo davvero in un bel pasticcio con questa rivelazione: speriamo che almeno il prossimo film saprà sbrogliare questa intricata matassa! Nel frattempo, Animali Fantastici 2 sembra aver creato un buco di trama relativo a Sirius Black; vediamo, invece, che legame c'è tra Grindelwald e Tom Riddle.