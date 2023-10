Animali Fantastici, David Yates conferma i timori: 'È tutto fermo'

The Wizarding World di J.K. Rowling sembrava aver iniziato la propria espansione con il piede giusto ma Animali Fantastici I segreti di Silente si è rivelato un flop e così il terzo film del franchise cinematografico ha assunto una posizione decisiva per il futuro della saga con protagonista Eddie Redmayne. Ma è in arrivo una brutta notizia.

Redmayne ha confermato che attualmente non ci sono piani per Animali Fantastici 4 e adesso anche le di David Yates sembrano non dare adito a dubbi: non si parla più di Animali Fantastici in casa Warner Bros e con nessun aggiornamento all'orizzonte, il suo destino potrebbe essere ormai deciso.

La saga dedicata a Newt Scamander ha avuto un debutto da capogiro, ma pian piano gli eventi prequel alla nascita di Harry Potter hanno divorato tutta la trama oscurando il brillante personaggio del Magizoologo e delle sue creature. Sulla produzione di Animali Fantastici, inoltre, si è abbattuto anche l'ombra del Covid-19 che di certo non è stato facile da gestire: "Con Animali Fantastici, al momento, è tutto in stop. Abbiamo realizzato quei tre film, l'ultimo durante una pandemia, ed è stato molto divertente ma è stata dura. In realtà stavamo girando quando non c'era un vaccino. Per fortuna, nessuno si è ammalato, ma avevamo in atto i protocolli più dettagliati", ha raccontato Yates a TotalFilm.

Animali Fantastici avrebbe dovuto dividersi in cinque film ma dopo le ultime considerazioni del regista sembrerebbe che la storia rimarrà incompiuta. Il franchise di Harry Potter, a ogni modo, si espanderà con la serie targata HBO: Yates, però, non si unirà alla serie TV reboot di Harry Potter.