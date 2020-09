Animali Fantastici, Dan Fogler: 'E se Jacob fosse il padre adottivo di Hagrid?'

Sebbene i rumor sulla presenza di un giovane Rubeus Hagrid nei prossimi capitoli di Animali Fantastici provengano da una fonte notoriamente inaffidabile, nulla esclude che la saga possa introdurre davvero l'iconico guardiacaccia in futuro, e la star Dan Fogler ha anche in mente come.

"L'ho sempre pensato. Adoro Hagrid, chi non lo ama?" ha dichiarato l'interprete di Jacob Kowalski parlando del potenziale ritorno del personaggio (via Digital Spy). "E ho sempre pensato al momento in cui è ad un appuntamento con l'altra gigantessa [la scena con Madame Maxime in Harry Potter e il Calice di Fuoco, ndr.], dove dice qualcosa come 'Mia madre era un gigante mentre mio padre era un piccolo ometto, lo poteva mettere su uno scaffale".

Fogler ha poi spiegato la sua teoria che lega Animali Fantastici alla saga principale: "Poi ho iniziato a pensare, e se Jacob fosse suo padre adottivo? Immaginate la madre di Hagrid che va da Newt e gli dice: 'Questo è il mio bambino, puoi prenderti cura di lui?' E Newt risponde: 'Beh, sono un po' occupato, ma...' A quel punto arrivo e dico: 'Va bene, mi prenderò cura io di questo bambino gigante! Penso che sarebbe divertente come connessione. Con tutta la faccenda del cambio di tempo, potrebbe davvero presentarsi chiunque."

Voi cosa ne pensate? Vi sembra una teoria plausibile? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie, vi ricordiamo che le riprese di Animali Fantastici 3 partiranno questo mese nel Regno Uniti. L'uscita del film è prevista a novembre 2021.



Intanto, Fogler ha parlato anche della situazione di Queenie e Jacob dopo I Crimini di Grindelwald.