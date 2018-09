Animali fantastici - i crimini di Grindelwald, i personaggi nei nuovi character poster!

In attesa del nuovo trailer di Animali fantastici - i crimini di Grindelwald, la Warner Bros. ha diffuso i character poster con i personaggi principali del film di David Yates protagonisti, in attesa di vederli in azione al cinema il prossimo 15 novembre. La pellicola è il sequel di Animali fantastici e dove trovarli, scritto da J.K. Rowling.

Nel cercare di contrastare i malvagi piani di Grindelwald (Johnny Depp), Albus Silente (Jude Law) richiama il suo ex-studente Newt Scamander (Eddie Redmayne). Quest'ultimo accetterà di aiutarlo, pur essendo all'oscuro del pericolo a cui va incontro. In un mondo magico e altrettanto minaccioso, Newt e i suoi amici saranno messi duramente alla prova nel tentativo di sconfiggere Grindelwald.

Animali fantastici - i crimini di Grindelwald è il secondo spin-off della saga di Harry Potter, ispirato al libro di J.K. Rowling, con protagonista Newt Scamander e un giovane Albus Silente.

Il cast del film comprende il premio Oscar Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, Carmen Ejogo, Joshua Shea, Kevin Guthrie e Brontis Jodorowsky nei panni di Nicholas Flamel.

Animali fantastici - i crimini di Grindelwald è diretto da David Yates, che si è occupato della regia anche del primo capitolo e degli ultimi quattro episodi della saga di Harry Potter.

Il primo trailer esteso è stato proiettato all'ultimo San Diego Comic-Con.