Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, il nuovo video scava la trama

La nuova, esaltante featurette di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ci porta più a fondo nell'intricata storia di questo secondo capitolo dello spinoff di Harry Potter, date un'occhiata al player!

Come forse potete immaginare, Animali Fantastici e Dove Trovarli era un capitolo introduttivo a un mondo magico che sì, conoscevamo, ma del quale ignoravamo il passato. La saga di Harry Potter ci ha dato un assaggio di quella che era stata la storia del mondo magico nel secolo scorso e adesso abbiamo iniziato a scavarne più a fondo la superficie.

Ancor di più questo accadrà in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, capitolo due della nuova saga spinoff, nel quale verrà analizzato il passato di Silente e, conseguentemente, quello del mago oscuro che terrorizzava il mondo della magia prima di Voldemort, Gellert Grindelwald. La featurette che potete vedere nel player mostra qualcosa in più rispetto ai trailer: adesso per esempio, sappiamo che la storia si sposta a Parigi (e che tutti i personaggi andranno nella Ville Lumière), per via di Credence, l'Obscuriale interpretato da Ezra Miller che sta cercando di comprendere la sua natura.

Ed è proprio l'autrice dei libri di Harry Potter (nonché sceneggiatrice di questi nuovi film), a spiegarci tutto quel che avviene nel film e a dirci anche che il tono della pellicola sarà più oscuro, certamente, ma anche più ricco d'azione rispetto al precedente. Le riprese che mostrano Silente - opinione di chi scrive - sono straordinarie perché danno una chiara idea di quanto Jude Law sia riuscito (anche avendolo visto davvero poco nel ruolo), ad immedesimarsi nel personaggio per come lo si immagina quando si leggono i romanzi della Rowling.

La sinossi ufficiale: "J.K. Rowling ha scritto la sceneggiatura del film, che è ambientato nel 1927, pochi mesi dopo che Newt ha contribuito a svelare la falsa identità sotto la quale si nascondeva il famigerato mago oscuro Gellert Grindelwald, catturato poi dal MACUSA. Tuttavia, come aveva promesso alla Madama Presidente, Grindelwald è riuscito a scappare e ha raccolto ancora più seguaci per la sua causa, quella di elevare lo status dei maghi al di sopra di quello di tutti gli esseri non-magici. L'unico che potrebbe essere in grado di fermarlo è il mago che un tempo era il suo più caro amico, Albus Silente.

Ma Albus, interpretato da Jude Law, avrà bisogno dell'aiuto del mago che un tempo aveva già ostacolato Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander. L'avventura riunisce Newt con Tina, Queenie e Jacob, ma la sua missione metterà alla prova la loro lealtà mentre affrontano nuovi pericoli in un mondo magico sempre più pericoloso e diviso." Diretto da David Yates, Animali fantastici: The Crimes of Grindelwald vede nel cast: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp, Ezra Miller, Jude Law, Zoë Kravitz, Callum Turner, David Sakurai, Claudia Kim, Brontis Jodorowsky, Wolf Roth, Victoria Yeates, Derek Riddell, Poppy Corby-Tuech e Cornell S. John."

Animali Fantastici: I Crimini Grindelwald esce nelle sale il 15 novembre 2018.