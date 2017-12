Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald, nuova foto ufficiale con Tina e Newt

In attesa di vedere un primo teaser trailer ufficiale di Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald , ecco che oggi grazie apossiamo mostrarvi una nuova foto ufficiale del film scritto dae diretto da

Al centro dell'immagine odierna troviamo così due dei protagonisti principali di questo attesissimo sequel, che sono Eddie Redmayne nei panni del magizoologo Newt Scamander e Kathrine Waterston in quelli della strega americana Tina Goldstein. Non è chiaro cosa stiano facendo, ma sembra si trovino di fronte a quelle che sembrano delle cassette di sicurezza numerate.



Ambientato nel 1927, il film prenderà piede alcuni mesi dopo l'arrivo di Newt a Parigi da New York, dopo l'avvenuto smascheramento del Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Quest'ultimo è però riuscito a evadere dal carcere e seminare il panico in tutta Europa, radunando dei fedeli seguaci alla causa del dominio dei maghi sui babbani. Newt e i suoi compagni cercheranno allora aiuto in Albus Silente (Jude Law), vecchio amico di Grindelwald e ora sua grande nemesi.



Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald vedrà nel cast anche Alison Sudol, Dan Fogler, Zoe Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, Ingvar Sigurdsson, David Sakurai, William Nadylam e Olafur Darri Olaffson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 15 novembre 2018.