Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, nuovi fotogrammi del film di David Yates

Il nuovo film della Warner Bros., Animali fantastici: i crimini di Grindelwald è uno dei titoli più attesi di questo autunno cinematografico e con il nuovo trailer finale l'attesa dei fan è ai massimi livelli, con alcune polemiche annesse riguardo al personaggio di Nagini, alleato fidato di Lord Voldemort e interpretato da Claudia Kim.

Dopo il lancio del trailer lo studio ha pubblicato dieci nuovi fotogrammi Animali fantastici: i crimini di Grindelwald ad alta risoluzione del film mettendo in risalto alcuni momenti importanti del trailer, che ha anticipato la battaglia che aspetta Newt Scamander contro Gellert Grindelwald.

Nelle immagini si possono vedere quasi tutti i personaggi che ritroviamo in questo secondo capitolo di Animali fantastici, sequel del film del 2016 e ispirato all'omonimo libro di J.K. Rowling. La trama ruota attorno alle vicende di Newt Scamander e di un giovane Albus Silente, interpretato da Jude Law.

Silente richiama il suo vecchio allievo, Newt Scamander, per cercare di fronteggiare la minaccia di Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

Nelle immagini anche il personaggio di Nagini (Claudia Kim), che ha fatto tanto discutere in questi giorni e che nel film intreccerà il suo percorso con Credence (Ezra Miller).

Animali fantastici: i crimini di Grindelwald include nel cast Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim Carmen Ejogo.

Il film uscirà nelle sale italiane il 15 novembre.