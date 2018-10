Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, Eddie Redmayne:'Rivedrete il film 100 volte'

Eddie Redmayne, l'attore interprete de Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, ha parlato con Entertainment Weekly di cosa dovremo aspettarci dalla pellicola numero due sulle sue avventure e dice che la trama è talmente intricata e piena di molteplici sfaccettature che avremo voglia di rivedere il film 100 volte!

Ecco cosa ha rivelato l'attore durante una recentissima intervista, che sarà pubblicata insieme alle "still" che vi abbiamo mostrato ieri, sul prossimo numero di Entertainment Weekly:

"Il film mi ricorda moltissimo L'Impero Colpisce Ancora. La prima pellicola era molto positiva, aveva una connotazione luminosa. È dolce e adorabile. Ma stavolta sono tutti quanti messi alla prova. La gente vorrà vedere il film 100 volte per capire tutto quello che succede. Andranno così fuori di testa che non vedranno l'ora di vedere il film successivo."

La sinossi: "J.K. Rowling ha scritto la sceneggiatura del film, che è ambientato nel 1927, pochi mesi dopo che Newt ha contribuito a svelare la falsa identità sotto la quale si nascondeva il famigerato mago oscuro Gellert Grindelwald, catturato poi dal MACUSA. Tuttavia, come aveva promesso alla Madama Presidente, Grindelwald è riuscito a scappare e ha raccolto ancora più seguaci per la sua causa, quella di elevare lo status dei maghi al di sopra di quello di tutti gli esseri non-magici. L'unico che potrebbe essere in grado di fermarlo è il mago che un tempo era il suo più caro amico, Albus Silente. Ma Albus, interpretato da Jude Law, avrà bisogno dell'aiuto del mago che un tempo aveva già ostacolato Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander. L'avventura riunisce Newt con Tina, Queenie e Jacob, ma la sua missione metterà alla prova la loro lealtà mentre affrontano nuovi pericoli in un mondo magico sempre più pericoloso e diviso."

Diretto da David Yates, Animali fantastici: The Crimes of Grindelwald vede nel cast: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp, Ezra Miller, Jude Law, Zoë Kravitz, Callum Turner, David Sakurai, Claudia Kim, Brontis Jodorowsky, Wolf Roth, Victoria Yeates, Derek Riddell, Poppy Corby-Tuech e Cornell S. John.

Animali Fantastici: I Crimini Grindelwald esce nelle sale il 15 novembre 2018.