Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, quanti anni aveva Voldemort nel 1927?

La saga di Animali Fantastici utilizza le avventure di Newt Scamander come pretesto per narrarci l'ascesa di uno dei maghi oscuri più temuti di sempre, vale a dire Gellert Grindelwald. Chi poteva immaginare, durante le vicende narrateci dai primi due film, che un altro e ancora più temibile mago fosse già venuto al mondo?

Stiamo ovviamente parlando di Voldemort: nonostante nei film di Harry Potter non si parli mai in maniera esplicita della data di nascita di Tom Riddle, infatti, da alcuni dettagli possiamo risalire facilmente all'anno in cui Merope diede al mondo il mago che, più di mezzo secolo dopo, avrebbe messo in ginocchio il mondo intero.

In Harry Potter e la Camera dei Segreti ci viene infatti ripetuto più volte come le gesta dell'erede di Serpeverde, che per primo riuscì ad aprire la camera nascosta nei sotterranei di Hogwarts, ebbero luogo 50 anni addietro, quando Tom Riddle aveva appena 16 anni: facendo due rapidi calcoli, considerando che la storia del secondo libro di Harry Potter si svolge nel 1992, scopriamo quindi facilmente che l'anno della prima apertura della Camera dei Segreti corrisponde al 1942, e che Voldemort, nato 16 anni prima, nel 1927 era nient'altro che un innocente bambino di un anno.

Va detto, comunque, che all'epoca il nostro Grindelwald dava già al mondo dei maghi un bel po' di grattacapi: nessuno avrebbe immaginato di doversi difendere anche da quello che all'epoca era poco più di un neonato! Voldemort a parte, intanto, facciamo il percorso inverso e scopriamo dove potrebbe essere Aurelius Silente durante la saga di Harry Potter.