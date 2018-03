Animali Fantastici i Crimini Di Grindelwald, i LEGO set del film sono uno SPOILER?

Un set LEGO appena uscito, a tema, potrebbe aver inavvertitamente rivelato un enorme spoiler che riguarda la trama del film, in uscita a fine anno e il cui trailer abbiamo visto appena ieri.

Nello specifico, mostrerebbe come il Mago Oscuro fugga dalla prigionia del MACUSA. Di certo il video di presentazione visto ieri non ci ha deluso: Jude Law nei panni di Silente è già iconico e vedere Newt Scamander (Eddie Redmayne) di nuovo in azione con Jacob a Parigi è grandioso.

Non solo: nel trailer si sono visti anche altri personaggi, oltre a un singolo fotogramma proprio del Mago Oscuro Grindelwald, interpretato da Johnny Depp. In questo shot il personaggio di Depp sembra molto più afflitto di quanto non fosse alla fine del primo film, Animali Fantastici e Dove Trovarli: è infatti seduto nella parte posteriore di una carrozza con due bacchette puntate verso di lui.

La carrozza stessa viene tirata dai famosi Thestral (specie di cavalli, invisibili a tutti, tranne a quelli che, come Harry Potter, hanno visto in faccia la morte e morire qualcuno di caro), ed è una scena importante, poiché è il focus di un set LEGO rivela proprio come Grindelwald riuscirà a fuggire dalla prigionia!

Il set LEGO è stato rivelato da Nerdist, e include una carrozza nera con il tetto rimovibile e le porte funzionanti, e un Thestral. Inoltre, il set arriva con le mini figure di Grindelwald e del presidente del MACUSA, Serafina Picquery (Carmen Ejogo), con bacchette e accessori per gli incantesimi. Il set è composto da 132 pezzi e si chiama 'La Fuga di Grindelwald'. Ecco, più chiaro di così...

Date un'occhiata alla foto e diteci che ne pensate nei commenti, qui sotto!