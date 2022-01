Animali Fantastici, Credence è davvero il fratello di Albus Silente?

Il finale di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ha lasciato tutti con la bocca aperta, facendo infuriare non poco buona parte dei fan di Harry Potter: il colpo di scena secondo cui Credence Barebone altri non sarebbe che Aurelius Silente, infatti, ha fatto storcere il naso a gran parte degli appassionati.

Ma quanto c'è da credere alle parole di Grindelwald? Mentre il trailer di Animali Fantastici 3 infrange un'altra vecchia regola del Wizarding World, dunque, proviamo a fare ordine nella questione: qual è ad oggi, stando alle parole del personaggio ora interpretato da Mads Mikkelsen, quella che dovremmo ritenere la vera storia di Credence?

Stando a ciò che sappiamo, Credence sarebbe nato come Aurelius per poi finire con sua zia a bordo di una nave diretta in America: qui fu scambiato da Leta Lestrange con suo fratello Corvus, salvandosi a bordo di una scialuppa durante il naufragio della nave di cui sopra (nel quale il vero Corvus avrebbe quindi perso la vita).

È qui che le cose sembrano non quadrare del tutto: secondo questa timeline, infatti, Credence/Aurelius sarebbe nato nel 1901... Ben due anni dopo la morte di Kendra Silente! Com'è possibile, inoltre, che nello spietato ritratto della famiglia Silente pubblicato da Rita Skeeter non sia presente un dettaglio tanto scabroso?

Tutta la storia, insomma, sembra puzzare non poco: la speranza dei più che il tutto si riveli essere un'abile bugia di Grindelwald atta a scatenare l'immenso potere di Credence contro Silente. Se così non fosse... Qualcuno dovrà dare ai fan un bel po' di spiegazioni! In una nuova foto di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, intanto, ritroviamo Newt e Theseus Scamander.