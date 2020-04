Animali Fantastici ha creato un clamoroso buco di trama su Sirius Black

I fan di Harry Potter non hanno amato particolarmente Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald: il film con Eddie Redmayne, Jude Law e Johnny Depp ha probabilmente osato un po' troppo con certe rivelazioni sulla famiglia Silente e altri personaggi, ma a quanto pare potrebbero esserci anche altri problemi.

Una sequenza passata quasi inosservata all'epoca dell'uscita del film, infatti, rischia di creare un buco di trama piuttosto grosso per quanto riguarda la storia di Sirius Black raccontata nei libri e nei film della saga principale.

Parliamo della scena dell'arrivo a Parigi, quando Newt utilizza l'incantesimo Appare Vestigium per ricostruire, tramite la creazione di una polverina dorata, gli eventi accaduti in quel luogo poco prima. L'incantesimo permette a Newt di trovare in breve tempo tutti gli indizi di cui aveva bisogno, facendo sorgere una domanda piuttosto spontanea: perché non utilizzare un incantesimo simile per svelare l'inganno di Peter Minus e scagionare Black dall'accusa di aver ucciso il suo ex-compagno di scuola?

Il film, inoltre, ci svela le incredibili capacità degli Snasi nella ricerca di indizi: perché, allora, non servirsi di uno di questi per cercare indizi magari sfuggiti ai maghi? Non sarebbe stato molto più semplice, a quel punto, come fosse realmente andata la vicenda di Peter, Sirius, Lily e James?

Domande che difficilmente troveranno una risposta, ma che sicuramente non aiuteranno il film a guadagnarsi il gradimento dei fan. Jude Law, intanto, ha recentemente raccontato la chiacchierata con J.K. Rowling in vista del suo ruolo in Animali Fantastici.