Animali Fantastici continuerà dopo il terzo episodio? I piani di David Yates

Come noto il franchise di Animali Fantastici non se la passa benissimo: dopo gli scarsi risultati del secondo capitolo e l'allontanamento di Johnny Depp, i fan attendono il terzo episodio con il coltello tra i denti e i forconi in mano, e i piani per eventuali futuri capitoli sono alquanto fumosi.

La produzione del terzo film è stata interrotta nuovamente a causa di caso di positività al covid-19 nella troupe, e la protagonista Katherine Waterson ne ha approfittato per una pausa durante la quale ha discusso con Collider dei piani di David Yates per il proseguo della saga:

“Penso che dovrebbe dirigere tutti gli episodi rimanenti. Penso che sia molto interessante", ha dichiarato la Waterston nel corso di una recente intervista promozionale. "Ha lavorato a stretto contatto con la creatrice del franchise, J.K. Rowling, e lo ha fatto per molto tempo. Pochissime persone hanno accesso a lei e alle sue informazioni perché è una persona abbastanza isolata, quindi non riesco davvero ad immaginare come questi film potrebbero funzionare all'infuori di David, francamente."

L'attrice ha anche discusso della sua esperienza nel franchise: "All'inizio non avevo idea di quanto far parte di un franchise possa essere diverso rispetto ad un singolo film. L'impegno, la durata delle riprese, la durata dei press tour, quanto del tuo tempo se ne va. E' una macchina molto grande. Ma alla fine il lavoro, per fortuna, è sempre lo stesso".

Insomma stando a quanto dichiarato dall'attrice David Yates ha tutta l'intenzione di proseguire con la saga: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

